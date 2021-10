Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Zwei Einbrüche in Kleingartenanlage

Breckerfeld (ots)

Am Montagmorgen (18.10.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in einer ortsansässigen Kleingartenanlage gemeldet. Zwischen dem 16.10. und 10:30 Uhr am Meldetag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu zwei dort befindlichen Grundstücken und den darauf gelegenen Gebäuden. Durch das Aufbrechen der jeweiligen Türen gelangten die Tatverdächtigen sowohl durch den Haupteingang in die Gebäude als auch ins Innere der auf den Grundstücken befindlichen Geräteschuppen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde den zwei Geschädigten aus Breckerfeld (beide männlich, 57 und 41 Jahre) Werkzeuge sowie eine E-Gitarre entwendet.

