Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Gartencenter

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende (16. bis 17.10.) gelangten unbekannte Täter durch ein in einem Rolltor befindliches Fenster in den Innenraum eines ortsansässigen Gartencenters. Die Täter durchbrachen neben dem Fenster ebenso mehrere Wände der innenliegenden Räumlichkeiten gewaltsam, um an den im Verkaufsraum befindlichen Tresor zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von 10.000 - 12.000 Euro entwendet.

