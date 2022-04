Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Dielingdorf: Sperrmüll am Violenbach illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, bemerkten aufmerksame Spaziergänger an einem Wirtschaftsweg einen großen Haufen Sperrmüll, darunter insbesondere Kleinmöbel. Dieser wurde durch unbekannte Personen "Am Maschkamp" rechtsseitig der Gerdener Straße in Richtung Melle/Gerden, am Ufer des Violenbachs, illegal entsorgt. Da der Müll rechts und links des Weges, ca. 200 m von der Kreisstraße entfernt lag, wurde dieser vermutlich hastig von der Ladefläche eines offenen Anhängers oder Pritschenwagens abgeladen.

In Anbetracht der großzügigen Sperrmüllabfuhrbedingungen des Landkreises Osnabrück (bis zu 4x jährlich kostenlos) ist ein solches Verhalten nicht nachvollziehbar. Daher bitten die Ermittler Hinweise auf den Verursacher an das Polizeikommissariat Melle unter 05422-92060130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell