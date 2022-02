Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (04.02.2022) ist es in der Straße "Am Rathsberg" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 55-jähriger Pinneberg parkte seinen VW bereits in den Abendstunden des 03.02.2022 am Fahrbahnrand. Gegen 13:00 Uhr bemerkte er dann eine Beschädigung im Frontbereich seines Fahrzeuges.

An dem Touran entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligem Bereich.

Die Beamten des Polizeireviers in Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Der Unfall dürfte sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 03.02.2022, 19:00 Uhr und Freitag, 04.02.2022, 13:00 Uhr ereignet haben.

Hinweise sind an die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 202-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell