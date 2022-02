Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt - 800,00 Arbeitslohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Bei der Kontrolle eines ukrainischen Kleintransporters am 31. Januar 2022 gegen 17:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. stellten Bundespolizisten unter anderem zwei Ukrainer im Alter von 45 und 53 Jahren fest. Die Männer gaben an, dass sie sich in Deutschland zum Arbeiten aufgehalten haben. Da sie die dafür erforderlichen Dokumente nicht vorweisen konnten wurden sie in Gewahrsam genommen, beanzeigt und im Anschluss aufgefordert Deutschland unverzüglich zu verlassen. Bei dem 53-Jährigen wurden 800,00 Euro unerlaubt erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell