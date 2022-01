Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt, falschen Ausweis beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Bundespolizisten auf der BAB 4 und im Stadtgebiet Bautzen insgesamt sieben unerlaubt eingereiste und aufhältige Personen fest. Die festgestellten Männer hatten entweder ihre Aufenthaltszeiten im Schengengebiet überschritten oder verfügten nicht über notwendige Aufenthaltstitel oder Pässe. Als besonders hervorzuheben ist die Feststellung eines 47-jährigen Ukrainers am 29. Januar 20222 gegen 07:25 Uhr. Dieser gab während der Kontrolle an, dass er für zehn Tage in Deutschland bei einem Freund zu Besuch gewesen ist. Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen fanden die Polizisten dann aber Hinweise, dass er in Deutschland gearbeitet hat. Bei der Durchsuchung wurde dann noch eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden, welche zwar mit einem Bild des Ukrainers, aber anderen Personalien versehen war. Alle Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgefordert Deutschland unverzüglich zu verlassen oder zur Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell