Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach dreistem Diebstahl aus Fahrradkorb in Garstedt

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (04.02.2022) ist eine 82-jähirge Rentnerin im Kofurth Opfer eines Diebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 82-jährige Rentnerin mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft im Kohfurth.

In Höhe der Fahrradständer griff eine männliche Person in den Fahrradkorb der Garstedterin und ergriff die Einkaufstasche. Der Täter entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Stettiner Straße. Die Geschädigte verfolgte den Mann noch mit dem Fahrrad in Richtung Friedrichsgaber Weg und verlor ihn im Kösliner Weg aus den Augen. Während der Verfolgung rief die alte Dame mehrfach um Hilfe.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können.

Der Täter wird als männlich, geschätztes Alter 30 Jahre und von schlanker Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke mit unbekanntem Schriftzug auf dem Rücken und eine dunkle Hose. Zu dem Fahrrad können keine Angaben getätigt werden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 528 06 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell