Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Euskirchen (ots)

In einem Supermarkt am Narzissenweg in Euskirchen versuchte am Donnerstag (25.11.2021 21.55 Uhr) kurz vor Geschäftsschluss ein 36-jähriger Euskirchener, ein hochwertiges Küchengerät zu entwenden. Der Mann wurde noch im Kassenbereich von einer Mitarbeiterin angesprochen. Danach wurde die Polizei hinzugerufen, weil der Mann aggressiv war und im Markt randalierte. Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen konnten dem 36-jährigen zwei weiteren Diebstähle nachgewiesen werden, die er Anfang der Woche im gleichen Supermarkt begangen hatte. Er wurde deshalb vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell