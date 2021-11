Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zülpich (ots)

Eine 40-jährige Zülpicherin befuhr am Donnerstag (25.11.2021, 07.55 Uhr) mit ihrem Auto die Oberelvenicher Straße aus Rövenich kommend und wollte an der Bundesstraße 265 nach links in Richtung Zülpich abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Auto eines 49-Jährigen Zülpichers, der die Bundesstraße 265 in Richtung Erftstadt befuhr. Beide wurden dabei leicht verletzt, die 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

