POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Handel mit Betäubungsmitteln

Iserlohn, Nachrodt, Hagen, Dortmund (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (10.02.2022) führte das zuständige Kommissariat der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln Durchsuchungsmaßnahmen an insgesamt neun Objekten in Iserlohn, Nachrodt, Dortmund und Hagen-Hohenlimburg durch. Dabei kamen auch SE-Kräfte zum Einsatz. 9 Personen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung von 9 Objekten konnten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel im niedrigen Kilobereich und eine fünfstellige Bargeldsumme auffinden. Eine Gartenlaube in Iserlohn diente als Depot. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die 9 Verdächtigen nach der Vernehmung entlassen. Die aufgefundene Betäubungsmittel und das Bargeld wurden beschlagnahmt. (wib)

