Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071221-982: 83-jähriger trägt nach Sturz mit Pedelec leichte Verletzungen davon

Wipperfürth (ots)

Mit einem Pedelec ist am Montag (6. Dezember) ein 83-Jähriger gestürzt. Er erlitt leichte Verletzungen. Gegen 12 Uhr war der 83-jährige Kürtener mit seinem Pedelec auf einem Geh- und Radweg an der B 506 bei Lamsfuß in Richtung Kürten unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

