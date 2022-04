Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit 4 Promille - Polizei traf auf schlafenden Verursacher

Osnabrück (ots)

Am späten Montagmorgen ist es in der Straße "Gartlager Weg" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes die "Bremer Straße" in Richtung stadteinwärts. An der Einmündung zum "Gartlager Weg" verstieß der Mann aus Osnabrück gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte frontal mit einem VW, der im Gegenverkehr an der Haltelinie wartete. Nach dem Crash setzte der Mercedesfahrer seinen Wagen zurück und flüchtete von der Unfallstelle. Mit einer guten Beschreibung im Gepäck stellte die bereits alarmierte Polizei wenig später die schwarze "C-Klasse" mit frischen Unfallschäden im "Luhrmannweg" fest. Der Unfallverursacher schlief im Auto und hielt eine volle Bierdose zwischen seinen Beinen. Auf Ansprache reagierte der Mann nur zögerlich, ein Alkoholtest ergab letztlich einen Wert von über 4 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher, eine Blutprobe wurde in einem Krankenhaus entnommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer in Erscheinung getreten war und zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell