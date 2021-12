Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Raub auf Sonnenstudio

Ludwigsburg (ots)

Unter Vorhalt eines lilafarbenen Küchenmessers hat ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 17:45 Uhr von der Mitarbeiterin eines Sonnenstudios in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen die Herausgabe von Bargeld erpresst. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag ergriff er anschließend die Flucht. Bei dem Täter handelte es sich um einen 40 bis 50 Jahre alte, schlanken Mann mit hellen Augen, der deutsch ohne Akzent sprach. Er war bekleidet mit einer schwarzen Leggins oder Radlerhose, hatte ein buntes Tuch vor dem Gesicht und trug sportliche Handschuhe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell