Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Steinmauer mit Hakenkreuz beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen Freitag 12:00 Uhr und Montag 11:00 Uhr in der Unterriexinger Straße in Markgröningen verübt wurde. Beim Spielpatz am Helene-Lange-Gymnasiums haben bislang unbekannte Täter mit weißer Farbe ein etwa 80 x 80 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die dortige Mauer gesprüht. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

