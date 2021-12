Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markröningen: Vandalismus am Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Markgröningen ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einer Kindertageseinrichtung in der Sudetenstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr eine Spielküche sowie ein Sonnensegel und verursachte dadurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen können sich unter Tel. 07145 9327-0 mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung setzen.

