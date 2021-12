Polizeipräsidium Ludwigsburg

A 81

Pleidelsheim: Unfall und Folgeunfall

Ludwigsburg (ots)

Auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart haben sich am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord zwei Unfälle ereignet. Zunächst hatte die 48-jährige Fahrerin eines VW aufgrund stockenden Verkehrs stark abgebremst. Eine nachfolgende 37-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde ihr Ford nach rechts gegen die Leitplanken abgewiesen und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Neben drei Fahrzeugen des Rettungsdienstes und einem Notarzt waren die Feuerwehren aus Pleidelsheim und Freiberg am Neckar mit 23 Einsatzkräften am Unfallort.

Am Stauende dieses Unfalls mussten kurz darauf 22-jährtige Fahrer eines Mercedes und die 19-jährige Fahrerin eines Skoda auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Ein 33-Jähriger fuhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf dem Skoda auf und schob ihn auf den Mercedes. Sowohl der 33-Jährige als auch sein Beifahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Autos wurde mit über 20.000 Euro beziffert. Die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis gegen 09:40 Uhr an. Es war phasenweise nur einer von drei Fahrtstreifen befahrbar.

