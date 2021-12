Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr an der Einmündung der Westtangente in die L 1100. Der 46-jährige Fahrer eines BMW war auf der Tanagente zur L 1100 unterwegs und musste dort an der roten Ampel anhalten. Beim Umschalten auf Grün bog der 46-Jährige nach links ab und dort habe ihn der nachfolgende, unbekannte Fahrer eines Toyota überholt und vorne links gestreift. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Beide Fahrer setzten zunächst ihre Fahrt in Richtung der Endhaltestelle fort, wo der BMW-Fahrer seinen Unfallgegner zur Rede stellen wollte. Der soll aber mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung des Rotlichts in die Neckarstraße nach Aldingen abgebogen sein und dabei auch einen entgegenkommenden Autofahrer gefährdet haben. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell