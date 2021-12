Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugin nach Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht eine von unbekannte Zeugin, die am Samstag gegen 10:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen beobachten konnte. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Fußgängerweg der Stuttgarter Straße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe einer dortigen Bäckerei kreuzte vermutlich ein Fußgänger den Weg, weshalb der Pedelecfahrer stark bremsen und ausweichen musste. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Der Fußgänger bemerkte mutmaßlich den Unfall und lief, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, in Richtung Bahnhof davon. Die nun gesuchte Zeugin beobachtete den Unfall und soll dem Fußgänger gefolgt sein. Dieser gab auf Ansprache gegenüber der Zeugin wohl an, dass er keine Schuld habe und fuhr anschließend mit seinem Autodavon. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen notieren und übergab es im Anschluss dem Pedelec-Fahrer.

