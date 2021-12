Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Maichingen: Einbruch in Testcontainer

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter über die Metalltür in einen mobilen Covid-Testcontainer am Sindelfinger Glaspalast in der Rudolf-Harbig-Straße in Maichingen ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen fanden sie dort aber nichts für sie Stehlenswertes vor. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell