Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021 gegen 16:10 h ereignete sich in Trier im Einmündungsbereich des St. Barbara-Ufers/ Südallee an der dortigen Fußgänger-/ Radfahrerlichtzeichenanlage ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Radfahrer. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen erfasste der links abbiegende Personenkraftwagen einen, die Fahrbahn querenden, Radfahrer frontal. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten haben und Angaben, insbesondere hinsichtlich der Lichtzeichenphase einer der beiden Verkehrsunfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-97795210 in Verbindung zu setzen.

