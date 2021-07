Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Unfallverursacher geflüchtet

Hagenbach (ots)

Wie bei der Polizeiinspektion Wörth jetzt erst angezeigt wurde beschädigte am Samstag, dem 24.07.2021, zwischen 10 und 16 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Friedenstraße geparkten, schwarzen, Hyundai und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell