POL-PDLD: Berg - Körperverletzung nach illegalem Autorennen

Berg (Pfalz) (ots)

Ein Anwohner der Hagenbacher Straße in Berg zeigte bei der Polizeiinspektion Wörth eine Körperverletzung an, die ihm durch den Beifahrer eines Autos mit französischer Zulassung zugefügt wurde. Nach seiner Schilderung fuhren am Samstag, dem 24.07.2021, um 01.30 Uhr, zwei nicht näher beschriebene Autos mit französischer Zulassung vom Grenzübergang kommend mit hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehrsplatz zu und führten eine Vollbremsung durch. Nach der Durchfahrt des Kreisverkehrs fuhren beide wieder in Richtung Lauterburg und führten ein Überholmanöver durch. Der Geschädigte, 62 Jahre alt, gestikulierte und rief den Fahrzeugen hinterher. Das überholte Auto wurde abgebremst, wendete und fuhr zum Geschädigten zurück, wo ihm der Beifahrer eine Getränkedose ins Gesicht warf, die an der Unterlippe eine kleine Platzwunde verursachte, die keine ärztliche Versorgung erforderte. Anschließend fuhr das Auto wieder in Richtung Lauterburg davon. Die Polizeiinspektion Wörth ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts des illegalen Autorennens. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen. Aufgrund der bislang vorliegenden Hinweise auf illegale Autorennen werden in nächster Zeit vermehrt Polizeikontrollen im Grenzbereich durchgeführt.

