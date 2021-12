Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Durch eine zuvor aufgehebelte Ladentür ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in ein Geschäft in der Kirchstraße eingedrungen und hat dort aus einer Kasse einen kleineren dreistelligen Geldbetrag entwendet. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, bittet um Hinweise.

