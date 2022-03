Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sicherheitsglas verhindert Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter scheiterten bei dem Versuch in ein Reihenhaus an der Straße "Hombrink" einzubrechen. In der Nacht zu Samstag (26.02.) versuchten sie die Glasscheibe der Eingangstür einzuschlagen. Da es sich bei dem Glas aber um Sicherheitsglas handelt, misslang der Versuch. Die Täter entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen informieren bitte die Polizei (0800 2361 111).

Die Erfahrung zeigt, dass die Täter in den meisten Fällen schnell irgendwo einsteigen wollen. Deshalb unser Rat: Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich und statten Sie Ihr Zuhause mit Zusatzsicherungen aus. Welche es gibt und weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz bekommen Sie von unserem Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz. Dort können Sie sich kostenlos beraten lassen. Machen Sie gerne einen Termin aus unter Tel. 02361/55-3344. Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

