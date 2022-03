Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Mit leichten Verletzungen musste ein 82-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten nach einem Unfall auf der Borkener Straße in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mann war auf dem Radweg unterwegs. An der Einmüdung zum Konrad-Adenauer-Platz fuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Dorsten den Radfahrer an. Der 82-Jährige stürzte. Neben der Verletzung entstand an den Fahrzeugen etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell