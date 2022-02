Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatz auf der Bahnstrecke zwischen Bondorf und Herrenberg

Herrenberg (ots)

Am gestrigen Montagabend (21.02.2022) kam es auf der Strecke zwischen Bondorf und Herrenberg zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr, auch ein Polizeihubschrauber wurde vor Ort eingesetzt. Gegen 21:08 Uhr meldete der Lokführer eines Fernzuges in Richtung Stuttgart, dass der IC kurz vor dem Bahnhof Herrenberg ein zu diesem Zeitpunkt unbekannten Gegenstand oder auch ein Lebewesen erfasst und daraufhin eine Schnellbremsung eingeleitet habe. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei, sowie der Feuerwehr suchten daraufhin den betreffenden Streckenabschnitt ab, auch ein Polizeihubschrauber kam hierbei zum Einsatz. Schließlich konnte in unmittelbarer Nähe des Zuges ein toter Dachs aufgefunden werden, dieser war offenbar zuvor von dem Intercity erfasst worden. Laut bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt, auch der Zug wies keine Beschädigungen auf. Aufgrund der Absuche waren die Gleise über eine Stunde gesperrt, wodurch es zu Verspätungen im Bahnverkehr kam.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell