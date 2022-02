Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Handgranate aus dem 2.Weltkrieg aufgefunden

Alb-Donau-Kreis-Beimerstetten (ots)

Am gestrigen Sonntag (20.02.2022) stellte ein Techniker der Deutschen Bahn bei Bauarbeiten am Beimerstettener Bahnhof eine Handgranate neben den Gleisen fest. Gegen 11:45 Uhr informierte der Mitarbeiter das Bundespolizeirevier in Ulm darüber, dass sich in einem Graben, welcher im Rahmen von Bauarbeiten ausgehoben wurde, eine Handgranate befindet. Streifen der Bundespolizei sperrten daraufhin den Bereich um den Fundort ab und evakuierten ein in der Nähe befindliches Wohnhaus. Die Handgranate, ein amerikanisches Modell aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, konnte schließlich durch Spezialkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersucht, gesichert und anschließend an einen Verwahrort verbracht werden. Durch den Einsatz entstanden keine Personen- oder Sachschäden.

