Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Muster aus Zugsitz geschnitten

Heilbronn (ots)

Am vergangenen Samstagabend (19.02.2022) schnitt eine 53-Jährige das Löwenmuster aus den Sitzbezügen eines Regionalzuges der Firma Abellio Rail. Gegen 20:45 Uhr am Samstag (19.02.2022) alarmierte der Zugbegleiter des Regionalzuges von Mannheim nach Heilbronn die Bundespolizei, da eine 53-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar aus mehreren Sitzen insgesamt 10 Löwen des Sitzbezugsmusters mit einer Nagelschere ausschnitt. Auf Nachfragen der Beamten, wieso sie das für Baden-Württemberg typische Muster ausschneide und damit die Sitze beschädige, antwortete die Beschuldigte, dass sie die Löwenmuster so schön finde. Die Frau muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell