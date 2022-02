Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter sprüht Pfefferspray

Stuttgart (ots)

Im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs wurden Samstagnacht (19.02.2022) zwei Männer Opfer eines Pfefferspray-Angriffs eines bislang unbekannten Täters. Die beiden 31 und 36 jährigen Männer befanden sich am Samstag (19.02.2022) gegen 02:40 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs als ein unbekannter Mann sie nach Bier fragte. Als sie dies verneinten, sprühte er dem 36-Jährigen wohl Pfefferspray ins Gesicht und floh danach in unbekannte Richtung. Nach Eintreffen der Bundespolizei wurde der 36-Jährige mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt Reizungen im Augen- und Rachenbereich. Der 31-Jährige wurde ebenfalls durch die Rettungssanitäter untersucht, erlitt durch den Reizstoff jedoch keine Verletzungen. Der unbekannte Täter wird als ca. 30 Jahre alt beschrieben, er habe einen 3-Tage-Bart und kurze dunkelbraune Haare. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeanshose gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

