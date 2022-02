Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Versuchter Automatenaufbruch am Haltepunkt Niederstotzingen

Heidenheim-Niederstotzingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15.02.2022) versuchten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Niederstotzingen aufzubrechen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die Täter in der Nacht auf Dienstag gegen 01:00 Uhr zunächst versucht haben die Rückwand des Automaten aufzubohren und aufzuschneiden. Hierbei liegt die Vermutung nahe, dass sich die Unbekannten während der Tat durch einen Stromschlag Verletzungen zuzogen. Sie brachen den Aufbruchsversuch schließlich ab und flüchteten ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. Dabei trugen sie vermutlich Bohrmaschinen oder Schnittwerkzeuge (wie eine Stichsäge) bei sich, weshalb Zeugen, welche entsprechende Personen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, gebeten werden, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Gegen die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch und der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet.

