Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Zugbegleiterin

Blaustein-Herrlingen (ots)

Am gestrigen Mittag (14.02.2022) kontrollierte die Zugbegleiterin im Zug von Ulm nach Munderkingen die Fahrscheine der Reisenden als ein Fahrgast keinen Fahrschein vorzeigen konnte und sie daraufhin ins Gesicht schlug. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge konnte am gestrigen Tag (14.02.2022) gegen 13:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann bei der Fahrkartenkontrolle gegenüber der Zugbegleiterin keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Als der Mann beim Halt des Zuges in Herrlingen aussteigen sollte, schlug er der Zugbegleiterin mit der flachen Hand ins Gesicht und verließ anschließend den Zug. Der Beschuldigte soll ca. 180cm groß und 25-30 Jahre alt gewesen sein, er hatte dunkle Augen, einen schwarzen Vollbart und gelockte, dunkle, längere Haare. Er soll mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Turnschuhen ohne Socken bekleidet gewesen sein. Auffällig war, dass ein Schuh an der Innenseite aufgerissen war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell