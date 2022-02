Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-Jähriger und 9-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Bad Mergentheim (ots)

Ein 15-Jähriger hat am vergangenen Freitagmorgen (11.02.2022) am Bahnhof Bad Mergentheim einen 16-Jährigen und einen 9 Jahre alten Jungen durch den Einsatz eines Pfeffersprays verletzt. Bisherigen Informationen zufolge geriet der 15-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 07:30 Uhr wohl zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 16 Jahre alten Jugendlichen. Im Verlauf dieses Streits soll der junge Mann schließlich sein mitgeführtes Tierabwehrspray gegen seinen Kontrahenten eingesetzt und dadurch ihn und einen in der Nähe stehenden 9-jährigen Jungen verletzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch am Bahnsteig feststellen, die beiden Geschädigten wurden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit Augenreizungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen in dem Fall wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

