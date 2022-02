Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Parfümflakons im Wert von über 1000 Euro entwendet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Morgen (10.02.2022) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter mehrere Parfümflakons aus einem Drogeriemarkt im Bahnhof Bad Cannstatt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Männer das Geschäft gegen kurz nach 06:00 Uhr betreten und in der Parfümerieabteilung mehrere Flakons in einer mitgebrachten Tüte verstaut haben. Mit dieser verließen sie anschließend den Drogeriemarkt ohne zu Bezahlen und flüchteten nach dem Auslösen der Anti-Diebstahl-Sensoren in unbekannte Richtung. Die bisher ermittelte Schadenshöhe liegt bei über 1000 Euro. Die beiden Täter werden als männlich im Alter zwischen 16 und 20 Jahren beschrieben. Der erste Unbekannte hatte eine helle Hautfarbe und war zur Tatzeit mit eine schwarzen Basecap, einer FFP-2-Maske, einer schwarzen Jacke, sowie einer schwarzen Trainingshose bekleidet. Zudem trug er weiß-schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. Der zweite Täter hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine dunkelblaue Stoffmütze von Lacoste, eine schwarze medizinische Maske, eine schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Sneaker und ebenfalls schwarze Handschuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat, den Tätern oder den entwendeten Flakons geben können, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell