Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In S-Bahn beleidigt und bedroht

Schorndorf (ots)

Ein 29-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (08.02.2022) eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn in einer S-Bahn der Linie S2 nach einer vorherigen Leistungserschleichung beleidigt und bedroht. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der junge Mann gegen 21:20 Uhr mit der S-Bahn in Richtung Schorndorf, als er von einer 26-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn hinsichtlich des erforderlichen Tickets kontrolliert wurde. Da der deutsche Staatsangehörige offenbar keine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte, wurde er von der Mitarbeiterin aufgefordert seinen Ausweis vorzuzeigen. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann beleidigte und bedrohte die 26-Jährige daraufhin offenbar mehrfach und lies wohl auch bei Ankunft des Zuges am Bahnhof Schorndorf nicht von ihr ab. Weitere Mitarbeiter der Deutschen Bahn kamen der jungen Frau zur Hilfe und informierten die Polizei über den Vorfall. Gegen den 29-jährigen aggressiven Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen.

