Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Leistungserschleichung über die Gleise geflüchtet

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Montagmittag (07.02.2022) gegen 14:30 Uhr vor den Mitarbeitern des Prüfdienstes einer S-Bahn am Haltepunkt Österfeld über die Gleise geflüchtet. Bei der Kontrolle durch den Prüfdienst in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg konnte der Unbekannte wohl zunächst kein gültiges Ticket vorzeigen und sollte daher Angaben zu seiner Person machen. Beim Stopp des Zuges am Haltepunkt Österfeld flüchtete der Täter jedoch über die Gleise in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Durch den Vorfall kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Der Mann wird als 190 cm groß mit schwarzen Haaren, einem Vollbart und einem Tattoo auf der linken Hand beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke und eine Basecap getragen haben. Zeugen, welche Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

