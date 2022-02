Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung im S-Bahnbereich

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Sonntagmorgen (06.02.2022) kam es zu einer Streitigkeit zwischen einer 19-Jährigen und einem 23-Jährigen, in deren Folge der junge Mann verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge sollen die 19-jährige deutsche Staatsangehörige und der 23-jährige syrische Staatsangehörige zunächst zusammen unterwegs gewesen und gegen 03:45 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Streit geraten sein. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung schlug die in Kornwestheim wohnhafte junge Frau wohl schließlich mit einer Glasflasche gegen den Kopf des 23-Jährigen, der daraufhin zu Boden ging. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der junge Mann wies leichte Verletzungen auf, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Tatverdächtige wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell