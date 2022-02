Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jähriger versuchte sich Kontrolle zu entziehen

Ulm (ots)

Am gestrigen Nachmittag (03.02.2022) wurde die Bundespolizei in Ulm zur Verstärkung an den Regionalexpress aus Göppingen gerufen, da sich ein 19-Jähriger ohne gültigen Fahrschein im Zug aufhält und mit dem Zugpersonal nicht zu kooperieren scheint. Als die eingesetzten Beamten kurz nach 16 Uhr am gestrigen Donnerstag (03.02.2022) am Bahnsteig eintreffen, stellten sie den 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen rauchend im Nichtraucherbereich und ohne Mund-Nase-Schutz fest. Beim Verlangen des Ausweisdokumentes durch die Beamten wurde er aggressiv und versuchte schnellen Schrittes sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzte Streife konnte den im Landkreis Göppingen wohnhaften Mann am Arm ergreifen, woraufhin er sich zu wehren begann und loszureißen versuchte, sodass er mithilfe Pfeffersprays zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Durch den Einsatz des Pfeffersprays wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der bereits polizeibekannte Mann muss nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

