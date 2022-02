Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein aggressiver 25-Jähriger hat am gestrigen Mittwochabend (02.02.2022) mehrere Beamte beleidigt und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Der tunesische Staatsangehörige befand sich gegen 18:20 Uhr am Bahnsteig 9 des Stuttgarter Hauptbahnhofes und bepöbelte dort in aggressiver Art und Weise Reisende und Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Nachdem eine alarmierte Streife den in Sigmaringen wohnhaften Mann vor Ort feststellen und einer Kontrolle unterziehen konnte, verhielt er sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Da der 25-Jährige sich nicht ausweisen wollte und weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten auftrat, sollte er auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht werden. Dagegen wehrte sich der mit knapp 1,6 Promille alkoholisierte Mann, woraufhin er gefesselt und vorläufig festgenommen wurde. Nachdem er auf der Dienststelle um sich Schlug und die Einsatzkräfte mehrmals beleidigte, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

