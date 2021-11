Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Infotainmentsysteme aus Landmaschinen gestohlen

Hasbergen (ots)

Über das Wochenende wurden auf einem Firmengelände an der Straße Am Amazonenwerk mehrere Infotainmentsysteme (Tabletcomputer) aus Landmaschinen gestohlen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gelände und anschließend zu den Landmaschinen, aus denen die Geräte offensichtlich gezielt entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Umfeld des Tatorts beobachtet wurden. Das Kommissariat in Georgsmarienhütte nimmt Hinweise unter 05401/879500 entgegen.

