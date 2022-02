Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 39-Jähriger nach Streitigkeit beleidigt und angegriffen

Bad Friedrichshall (ots)

Ein 20-Jähriger hat am gestrigen Mittwochmittag (02.02.2022) einen 39-Jährigen im Zuge einer verbalen Streitigkeit am Bahnhof Bad Friedrichshall beleidigt und körperlich angegriffen. Bisherigen Informationen zufolge geriet der 39-Jähriger offenbar gegen 15:15 Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit mit dem 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen und dessen vier Begleitern. Im Laufe dieser verbalen Auseinandersetzung soll der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Tatverdächtige den 39-Jährigen schließlich beleidigt und anschließend gestoßen und geschlagen haben. Der Angegriffene fiel daraufhin wohl auf den Bahnsteig und verletzte sich am Kopf, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der Angreifer und seine vier Begleiter entfernten sich daraufhin vom Tatort, konnten aber wenig später durch Einsatzkräfte festgestellt und kontrolliert werden. Da sich zur Tatzeit mehrere Reisende am Bahnsteig aufhielten bittet die Bundespolizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, sich bei dem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

