Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte beleidigt und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 19-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (01.02.2022) am Stuttgarter Hauptbahnhof Einsatzkräfte beleidigt und sich den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Der afghanische Staatsangehörige befand sich gegen 18:40 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes. Nachdem er äußerst aggressiv gegen die Türe einer stehenden S-Bahn geschlagen hatte, wurde er durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei verhielt sich der junge Mann durchgehend unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften. Nachdem er einen Beamten zudem beleidigte und weiterhin aggressiv auftrat, sollte er zunächst auf die Dienststelle verbracht werden. Dagegen wehrte sich der in Stuttgart wohnhafte 19-Jährige jedoch, sodass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Vorfall weder die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, noch der junge Mann verletzt. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

