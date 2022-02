Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: E-Scooter auf Gleise gelegt

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (01.02.2022) haben bislang unbekannte Täter einen E-Scooter auf die Gleise im Bereich Stuttgart-Nord gelegt. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Roller schließlich aus dem Gleisbereich entfernen. Gegen 14:55 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ein auf den Gleisen liegender E-Scooter im Bereich Stuttgart-Nord gemeldet. Noch bevor ein Zug den betroffenen Schienenabschnitt befahren konnte, wurde der Zugverkehr gesperrt und das Fahrzeug durch eine Streife aus dem Gleisbereich entfernt. Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zum Entgleisen bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter nicht nur sich selbst massiv, sondern auch die Zugpassagiere und andere in der Nähe befindliche Personen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell