Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubte Einreise

Ostalbkreis-Wört (ots)

In Wört konnten am gestrigen Mittwochmittag (02.02.2022) fünf Personen in einem LKW festgestellt werden, welche zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Gegen 13:40 Uhr teilte der Fahrer eines LKW der Polizei mit, dass er beim Entladen des Fahrzeugs fünf Personen entdeckt habe. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später fünf afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 17 und 24 Jahren antreffen, welche offenbar auf der Fahrt des LKW durch Osteuropa in dessen Laderaum gelangt waren. Alle fünf jungen Männer äußerte gegenüber den Beamtinnen und Beamten ein Asylgesuch und wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Gesundheitlich waren sie augenscheinlich in einem guten Zustand, weshalb keine medizinische Versorgung benötigt wurde. Die beiden Minderjährigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige Jugendeinrichtung, die drei volljährigen Männer an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt übernommen.

