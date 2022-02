Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Süßwarenautomaten und stehlen Inhalt

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am gestrigen Donnerstagabend (03.02.2022) einen Süßwarenautomaten am Obertürkheimer Bahnhof beschädigt und Waren entwendet. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die drei Unbekannten gegen 17:50 Uhr mehrfach an dem Süßwarenautomaten gerüttelt und gegen diesen geschlagen und getreten haben. Durch das Einwirken der drei Täter seien schließlich mehrere Waren in das Ausgabefach gefallen, welche anschließend wohl von den drei Jugendlichen mitgenommen wurden. Die Drei entfernten sich nach dem Vorfall vom Bahnhof und fuhren bisherigen Informationen zufolge anschließend mit einem Bus der Linie 101 davon. Die Jugendlichen sollen alle männlich und circa 14 Jahre alt sein. Zwei der Personen werden als eher kleiner beschrieben, wobei einer der Beiden auffällige Locken gehabt haben soll. Der dritte Unbekannte soll hingegen größer gewesen sein und eine Kapuze getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden

