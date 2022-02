Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Versuchter Aufbruch eines Fahrscheinautomaten

Höfingen (ots)

Am heutigen Montag kurz nach Mitternacht (07.02.2022) versuchten bislang unbekannte Täter einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof in Höfingen aufzubrechen. Gegen 01:18 Uhr am Montagmorgen (07.02.2022) wurde die Bundespolizei Stuttgart über einen möglichen Aufbruchalarm am Bahnhof Höfingen informiert. Eine eingesetzte Streife konnte an Gleis 2 einen beschädigten Fahrscheinautomaten feststellen. Unbekannte Täter haben versucht, im Bereich der Geldkassette, den Automaten zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Zudem entstanden Schäden am Display und der damit verbundenen Elektrik, was den Automaten unbenutzbar machte. Eine durch den versuchten Aufbruch entstandene Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

