Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizisten beleidigt

Ulm (ots)

Als eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Abend (07.02.2022) im Ulmer Hauptbahnhof einen 16-Jährigen kontrollierte, versuchte er zu fliehen und beleidigte die Beamten. Gestern gegen 21 Uhr (07.02.2022) hielt sich der deutsche Staatsangehörige in der Haupthalle des Ulmer Hauptbahnhofs auf. Als die eingesetzte Streife bei dem 16-Jährigen eine Personenkontrolle durchführen wollte, versuchte dieser die Flucht zu ergreifen. Daran konnte er durch die beiden Polizisten gehindert werden. Der in Ulm wohnhafte Jugendliche beleidigte daraufhin die Beamten. Da er weiterhin seine Personalien nicht angeben wollte, wurde er mit auf das Revier genommen. Der polizeibekannte Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen.

