POL-F: 210728 - 0904 Frankfurt-Rödelheim: Sachbeschädigungen an Hausfassaden

(fue) Drei bislang unbekannte Personen warfen am Mittwoch, den 28. Juli 2021, in der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr, mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Wände zweier Häuser in der Thudichumstraße (fünf Kugeln) und Alexanderstraße (acht Kugeln). Bruchstücke der Christbaumkugeln konnten sichergestellt werden. Dabei wurden noch sechs Pkw in Mitleidenschaft gezogen, welche vor den Häusern geparkt standen.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern und zwei weibliche und eine männliche Person gehandelt haben. Alle seien schwarz gekleidet und vermummt gewesen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100.

