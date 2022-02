Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Getränkeautomat umgeworfen

Leonberg (ots)

3 junge Männer haben in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (10.02.2022) einen Getränkeautomaten am Leonberger Bahnhof umgeworfen und mehrere Getränkedosen entwendet. Gegen 00:45 Uhr heute früh (10.02.2022) hörte der am Bahnhof ansässige Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn AG einen lauten Knall und sah daraufhin den umgeworfenen Getränkeautomaten am Bahnsteig. Die beiden 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen und der 19-jährige deutsche Staatsangehörige konnten unmittelbar durch alarmierte Streifen der Landespolizei in Tatortnähe mit dem entwendeten Diebesgut festgestellt werden. Die beiden Minderjährigen wurden im Anschluss an die Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben, der 19-Jährige wurde nach Hause gebracht. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Trio muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls rechnen.

