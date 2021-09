Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kinder werfen Windschutzscheibe eines Autos ein

Bad Oeynhausen (ots)

Nachdem bereits am Wochenende auf einem Werkstattgelände an der Ecke Breitenbachstraße zur Tannenbergstraße die Windschutzscheiben von zwei abgestellten Autos mit Pflastersteinen eingeworfen wurden (wir berichteten), ereignete sich am Mittwochnachmittag an selber Stelle eine gleich gelagerte Tat. Diesmal konnte eine aufmerksame Zeugin hierbei drei Kinder beobachten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der zufällig mit dem Fahrrad vorbeifahrenden Zeugin war gegen 17.45 Uhr ein auffällig geöffneter Bauzaun des Kfz-Betriebes aufgefallen. Bei ihrer Nachschau auf dem Gelände sah sie eine mit Steinen eingeschlagene Windschutzscheibe eines Chryslers sowie die drei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren. Nun prüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang der beiden Sachbeschädigungen.

