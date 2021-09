Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Wohnhausbrand: Polizei hat genauere Erkenntnisse zur Ursache

Lübbecke (ots)

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen nach dem Brand eines Wohnhauses am Samstagabend nahe des Heuwegs vorangekommen. Mittlerweile konnte ein Brandermittler gemeinsam mit einem Sachverständigen einen Blick in das Erdgeschoss des völlig ausgebrannten und unbewohnbaren Gebäudes an der Straße "Auf dem Nettelacker" werfen.

Danach steht fest, dass das Feuer im südlichen Bereich des Hauses ausbrach. Offenbar wurde dort am Abend ein gasbetriebenes Gerät benutzt. Nach Auffassung der Experten könnte es dabei möglicherweise zu einer Verpuffung gekommen sein, in deren Folge offenes Feuer ausbrach. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf der Geschehnisse auf das gesamte Gebäude über.

Genauere Details erhoffen sich die Ermittler vor allem durch die Vernehmungen von zwei bei dem Brand verletzten Bewohnern. Da sich diese jedoch noch zur Behandlung ihrer erlittenen Brandwunden in Kliniken befinden, ist mit deren Befragung in der nächsten Zeit nicht zu rechnen. Den entstandenen Schaden taxiert der Sachverständige auf rund 350.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell